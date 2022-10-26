«Челси» предлагал Майклу Эдвардсу стать «исполнительным директором по футболу»

«Челси» предлагал Майклу Эдвардсу должность «исполнительного директора по футболу», утверждает Sky Sports.

Эдвардса заинтересовала эта возможность, однако в конце концов он решил, что это неподходящее время, и ему будет лучше провести больше времени с семьей.

Вероятность того, что Эдвардс еще получит работу в «Челси», сохраняется. Однако Майкл планирует отдохнуть от футбола минимум до следующего лета.

Эдвардс сделал себе имя в «Ливерпуле», где он провел более 10 лет. С 2016 года Майкл был спортивным директором «красных», покинув мерсисайдский клуб в конце прошлого сезона.