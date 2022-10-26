Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

26 октября, 23:10

«Челси» предлагал Майклу Эдвардсу стать «исполнительным директором по футболу»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

«Челси» предлагал Майклу Эдвардсу должность «исполнительного директора по футболу», утверждает Sky Sports.

Эдвардса заинтересовала эта возможность, однако в конце концов он решил, что это неподходящее время, и ему будет лучше провести больше времени с семьей.

Вероятность того, что Эдвардс еще получит работу в «Челси», сохраняется. Однако Майкл планирует отдохнуть от футбола минимум до следующего лета.

Эдвардс сделал себе имя в «Ливерпуле», где он провел более 10 лет. С 2016 года Майкл был спортивным директором «красных», покинув мерсисайдский клуб в конце прошлого сезона.

ФК Челси
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Кучеров прервал голевую засуху, Малкин идет по графику «очко за игру»
Ничушкин забил в победном матче «Колорадо» против «Рейнджерс»
Собчак перешла границу с Литвой пешком
В Херсоне произошло нападение на РОВД
В России выявили два новых варианта COVID-19
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

«Челси» обсудит новый контракт с Ковачичем

«Челси» назначил нового технического директора