«Челси» предложил 65 миллионов евро за нападающего «Наполи» Осимхена

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«Челси» хочет приобрести нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Daily Mail.
Лондонский клуб сделал первое предложение в размере 65 миллионов евро. Итальянская стороны пока взяла время на размышление.
Контракт 23-летнего нигерийца с клубом из Неаполя рассчитан до 2025 года.
В этом сезон Осимхен провел 9 матчей во всех турнирах, в которых забил 5 голов.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования