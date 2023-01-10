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Сегодня, 02:44

«Челси» закроет сделку по аренде Феликса у «Атлетико» в ближайшие два дня

Иван Торопцев
Корреспондент
Жоау Феликс.
Фото Global Look Press
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«Челси» в ближайшее время официально заключит сделку по аренде нападающего «Атлетико» Жоау Феликса, утверждает журналист Фабрицио Романо.

Ожидается, что стороны подпишут все необходимые документы в течение одного или двух дней. Ранее сообщалось, что «Челси» заплатит за аренду 11 миллионов евро и будет полностью платить зарплату 23-летнему португальцу, при этом мадридцы отказались включать в сделку опцию выкупа футболиста.

Феликс перешел в «Атлетико» из «Бенфики» в июле 2019 года за 127,2 миллиона евро. В сезоне-2022/23 он забил 5 голов и сделал 3 результативных передачи в 20 матчах за команду.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость форварда в 50 миллионов евро.

Жоау Феликс
Футбол
ФК Атлетико
ФК Челси
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