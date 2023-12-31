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Сегодня, 14:06

Каррагер раскритиковал «Челси» из-за ситуации с Конором Галлахером

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер отреагировал на информацию, что «Тоттенхэм» и «Челси» ведут переговоры о трансфере полузащитника синих Конора Галлахера.

«Галлахер был лучшим игроком «Челси» в этом сезоне наряду с Коулом Палмером, и это просто показывает, какой бардак в клубе устроили новые владельцы. Продавать воспитанника, потому что это поможет с ФФП», — написал Каррагер в своем Twitter-аккаунте.

30 декабря журналист Джанлука Ди Марцио сообщил, «Тоттенхэм» готов предложить за Галлахера 40 миллионов евро, а «Челси» просит за футболиста на 15 миллионов больше.

Действующий контракт 23-летнего англичанина с лондонским клубом рассчитан до 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 42 миллиона евро.

В этом сезоне воспитанник «Челси» провел 23 матча за клуб во всех турнирах, в которых отметился 4 голевыми передачами.

Источник: Twitter-аккаунт Джейми Каррагера
ФК Тоттенхэм Хотспур
ФК Челси
Джейми Каррагер
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