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Сегодня, 19:30

Эдегор прокомментировал победу «Арсенала» над «Фулхэмом»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал победу над «Фулхэмом» (3:0) в матче 27-го тура АПЛ.

«Мы действительно хорошо играли с самого начала, контролировали игру и забили несколько хороших голов в первом тайме. Второй тайм был немного другим. Леандро Троссард привнес в команду удивительные вещи. Мне нравится играть с ним. Он умеет найти нужный пас. Мы очень рады, что он есть.

Мы весь сезон говорили, что будем брать игру за игрой. Мы будем делать то же самое, продолжать упорно работать и посмотрим, куда это нас приведет», — приводит слова Эдегора ВВС.

«Арсенал» выиграл пятый матч подряд и сохраняет лидерство в АПЛ (66 очков).

Мартин Эдегор
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Фулхэм
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