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Сегодня, 02:27

Эллиотт: «У «Ливерпуля» лучшие фанаты в мире»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт прокомментировал победу над «Вулверхэмптоном» (1:0) в матче третьего раунда Кубка Англии. 19-летний игрок забил единственный гол в этой встрече.

«Определенно, это заслуженная победа. Сегодняшний вечер – ступенька для следующих двух игр. Мы надеемся, что сможем продолжить успех на «Энфилде». Меня оценивали по передачам и голам, и я работал над этим, и сегодня это получилось. Лично я чувствовал, что не был в своей лучшей форме после чемпионата мира, но сегодня вечером стал увереннее.

Милнер тоже кричала «бей», так что мне пришлось бить. Может быть, он сможет вдохновить меня еще на голы, потому что это сработало. Фанаты нам очень помогают, и спасибо им за то, что они с нами. У нас лучшие фанаты в мире», – цитирует BBC Эллиотта.

«Ливерпуль» вышел в 1/16 финала Кубка Англии, где сыграет против «Брайтона». Матч состоится 28 января.

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