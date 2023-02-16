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Сегодня, 09:23

Тен Хаг: «Де Йонг пригодился бы любой команде мира»

Эрик тен Хаг рассказал, что думает о Френки де Йонге
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг рассказал, что думает о полузащитнике «Барселоны» Френки де Йонге.

«Он все время прогрессирует, он стал лучше в Испании. Это прекрасный футболист, мне нравилось работать с ним в «Аяксе». Де Йонг пригодился бы любой команде мира. У него уникальные игровые качества. Он усилит любую команду», — передает слова нидерландца Manchester Evening News.

Летом 2022 года «МЮ» пытался купить игрока, но «Барса» не стала отдавать хавбека. В нынешнем сезоне нидерландец провел 19 матчей, забил два гола и сделал один ассист.

Френки де Йонг
ФК Барселона
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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