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Сегодня, 10:11

Тен Хаг: «Манчестер Юнайтед» — единственный клуб в Европе, который играет в четырех престижных турнирах»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал настрой своей команды после победы над «Лидсом» (2:0) в матче 23-го тура АПЛ.

«Мы в очередной раз продемонстрировали, что являемся командой. «МЮ» — единственный клуб в Европе, который принимает участие в четырех турнирах. Мы задействуем весь состав, каждый игрок вносит свой вклад», — передает слова нидерландского специалиста Utd Plug.

«Манчестер Юнайтед» располагается на 3-й строчке в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 46 очков за 23 матча.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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