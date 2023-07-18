Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 18:28

Эванс подписал контракт на предсезонку с «Манчестер Юнайтед»

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Защитник Джонни Эванс вернулся в «Манчестер Юнайтед» на недолгий срок, сообщает пресс-служба клуба. 35-летний футболист подписал краткосрочный контракт, который позволит ему принять участие в предсезонных играх команды в Эдинбурге и Сан-Диего.

На данный момент футболист является свободным агентом. Ранее у него истек срок контракта с «Лестером». Эванс выступал за «лис» на протяжении пяти сезонов.

35-летний защитник является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В 198 играх он забил семь голов и отдал семь голевых передач.

ФК Манчестер Юнайтед
0
Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев поделился новыми фотографиями с дочкой Алисой
«Провод застрял в сердечном клапане». Участница чемпионата Европы бросила спорт из-за проблем с кардиостимулятором
Россия и Китай проведут военно-морское учение в Японском море в июле
Более 100 млн рублей арестовали на счетах блогера Елены Блиновской
Российские военные отразили атаки ВСУ на южнодонецком направлении
Какими будут сельхозкультуры после генетического редактирования: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Защитник «Челси» Фофана получил разрыв передней крестообразной связки на тренировке