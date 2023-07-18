Эванс подписал контракт на предсезонку с «Манчестер Юнайтед»

Защитник Джонни Эванс вернулся в «Манчестер Юнайтед» на недолгий срок, сообщает пресс-служба клуба. 35-летний футболист подписал краткосрочный контракт, который позволит ему принять участие в предсезонных играх команды в Эдинбурге и Сан-Диего.

На данный момент футболист является свободным агентом. Ранее у него истек срок контракта с «Лестером». Эванс выступал за «лис» на протяжении пяти сезонов.

35-летний защитник является воспитанником «Манчестер Юнайтед». В 198 играх он забил семь голов и отдал семь голевых передач.