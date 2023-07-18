Защитник «Челси» Фофана получил разрыв передней крестообразной связки на тренировке

Защитник «Челси» Уэсли Фофана порвал переднюю крестообразную связку на тренировке, сообщает Football London.

По данным источника, 22-летнему футболисту провели медицинское обследование, ему потребуется операция. Он пропустит значительную часть сезона-2023/24. Также защитник не поедет вместе с командой в предсезонное турне по США.

Француз был куплен прошлым летом у «Лестера» более чем за 80 миллионов евро. В октябре 2022 года он получил травму колена, из-за которой выбыл из строя более чем на два месяца, а через четыре дня после возвращения к тренировкам у него случился рецидив, в результате чего он выбыл из строя еще на 55 дней. В итоге в сезоне-2022/23 Фофана сыграл за «Челси» 20 матчей и забил 2 гола.