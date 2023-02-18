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Сегодня, 13:20

«Эвертон» выразил соболезнования в связи с гибелью Атсу

Руслан Минаев
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В «Эвертоне» отреагировали на новость о гибели полузащитника «Хатайспора» Кристиана Атсу под завалами в Турции.

«Мы глубоко опечалены сегодняшними новостями о том, что Кристиан Атсу был найден мертвым после землетрясения в Турции, произошедшего в начале этого месяца.

Наши мысли с его семьей, друзьями, коллегами в «Хатайспоре» и всеми, кого затронуло это трагическое событие, унесшее так много жизней», — сказано в заявлении клуба в Twitter.

Ранее на новость отреагировали «Челси» и экс-капитан клуба Джон Терри.

31-летнего ганца не могли найти под завалами на протяжении 11 дней.

Атсу выступал в составе «Челси», «Порту», «Эвертона» и «Ньюкасла».

В составе сборной Ганы он провел 60 матчей и забил 10 голов. В 2015-м полузащитник вместе с национальной командой вышел в финал Кубка африканских наций и был признан лучшим игроком турнира.

ФК Эвертон
Кристиан Атсу
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В «Челси» отреагировали на гибель полузащитника Атсу

«Ньюкасл» отреагировал на новость о гибели Атсу