«Тоттенхэм» не удержал победу над «Эвертоном» в первом матче после увольнения Конте

«Тоттенхэм» в гостях сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 29-го тура АПЛ — 1:1.

Счет встречи на 68-й минуте с пенальти открыл Харри Кейн. За 10 минут до этого «Эвертон» остался в меньшинстве — прямую красную карточку получил Абдулайе Дукуре. На 88-й минуте составы уравнялись — арбитр удалил форварда лондонцев Лукаса Моуру, а через две минуты Майкл Кин вырвал для хозяев поля ничью.

Встреча стала первой для «Тоттенхэма» под руководством и.о. главного тренера Кристиана Стеллини. 27 марта «шпоры» объявили об увольнении Антонио Конте.

Лондонцы набрали 50 очков и поднялись на четвертое место в турнирной таблице АПЛ, догнав по очкам «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл», но у конкурентов есть по две игры в запасе. «Эвертон» с 27 очками вырвался из зоны вылета и расположился на 15-й строчке.