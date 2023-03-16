Фабрицио Романо: Альварес продлил контракт с «Манчестер Сити» до 2028 года

Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес подписал новое соглашение с клубом, рассчитанное до 2028 года, утверждает Фабрицио Романо.

Подписание контракта состоялось утром 16 марта в Манчестере. Ранее сообщалось, что в новом соглашении зарплата 23-летнего аргентинца будет серьезно увеличена. Официальное объявление от клуба ожидается в ближайшее время.

Альварес перебрался в «Манчестер Сити» в январе прошлого года. В нынешнем сезоне нападающий провел 33 матча во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 3 голевые передачи.