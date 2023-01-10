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Сегодня, 14:16

Фердинанд советует «Манчестер Юнайтед» купить Кейна

Виталий Косик
Корреспондент
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Экс-защитник сборной Англии и «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что «красным дьяволам» необходимо подписать нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна.

«МЮ», сделайте предложение Кейну. Прошу прощения у фанатов «Тоттенхэма», но ваш клуб ничего не выиграет. Гарри будет без трофеев в этой команде. Да, за него придется заплатить серьезную сумму, однако взамен «МЮ» получит игрока, который стабильно забивает голы. Кейн очень пригодился бы «Юнайтед», — приводит слова Фердинанда Goal.

Кейн выступает за «Тоттенхэм» с 2011 года, его действующее соглашение с «шпорами» рассчитано до лета 2024 года.

В текущем сезоне 29-летний англичанин принял участие в 26 матчах за лондонский клуб во всех турнирах, забил 17 голов и отдал три результативные передачи. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 90 миллионов евро.

Гарри Кейн
Рио Фердинанд
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Тоттенхэм Хотспур
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