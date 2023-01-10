Рио Фердинанд считает, что Магуайр должен покинуть «МЮ»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд считает, что защитник Гарри Магуайр должен покинуть английский клуб, так как главный тренер команды Эрик тен Хаг не рассчитывает на него.

«Гарри Магуайру надо уходить из команды прямо сейчас. Люк Шоу играет центрального защитника вместо него. Это как если бы я вернулся после качественного выступления на чемпионате мира, когда все говорят, что ты сыграл хорошо, а Патрис Эвра выходит играть на позиции центрдефа», — сказал Фердинанд Vibe with Five.

В этом сезоне англичанин провел 7 матчей в АПЛ, не отметившись результативными действиями.