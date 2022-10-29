«Фулхэм» и «Эвертон» сыграли вничью

«Фулхэм» дома сыграл вничью с «Эвертоном» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 0:0.

По итогам встречи лондонский клуб набрал 19 очков и поднялся на 7-е место в турнирной таблице АПЛ. Ливерпульцы с 14 очками — на 12-й строчке.