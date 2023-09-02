«Фулхэм» подписал Ивоби

Сегодня, 06:02
«Фулхэм» на официальном сайте объявил о переходе из «Эвертона» полузащитника Алекса Ивоби. 27-летний игрок сборной Нигерии подписал пятилетний контракт с лондонским клубом.«Я в восторге, мне просто не терпится начать. Очень рад продолжить свое путешествие здесь. Марко Силва рассказал мне об амбициях клуба, и я с ними согласен. Надеюсь, смогу что-то привнести в этот клуб», — отметил новичок.
В сезоне-2022/23 Ивоби сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 9 голевых передач.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Вест Хэм
|4
|3
|1
|0
|9-4
|10
|
2
|Ман. Сити
|3
|3
|0
|0
|6-1
|9
|
3
|Тоттенхэм
|3
|2
|1
|0
|6-2
|7
|
4
|Арсенал
|3
|2
|1
|0
|5-3
|7
|
5
|Ливерпуль
|3
|2
|1
|0
|6-3
|7
|
6
|Астон Вилла
|3
|2
|0
|1
|8-6
|6
|
7
|Брайтон
|3
|2
|0
|1
|9-5
|6
|
8
|МЮ
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|
9
|Брентфорд
|3
|1
|2
|0
|6-3
|5
|
10
|Фулхэм
|3
|1
|1
|1
|3-5
|4
|
11
|Кр. Пэлас
|3
|1
|1
|1
|2-2
|4
|
12
|Челси
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
13
|Вулверхэмптон
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
14
|Ньюкасл
|3
|1
|0
|2
|6-4
|3
|
15
|Нот. Форест
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
16
|Борнмут
|3
|0
|1
|2
|2-6
|1
|
17
|Шеффилд Юн.
|3
|0
|0
|3
|2-5
|0
|
18
|Эвертон
|3
|0
|0
|3
|0-6
|0
|
19
|Лутон Таун
|3
|0
|0
|3
|2-9
|0
|
20
|Бернли
|2
|0
|0
|2
|1-6
|0
|1.09
|22:00
|
Лутон Таун – Вест Хэм
|1 : 2
|2.09
|14:30
|
Шеффилд Юн. – Эвертон
|- : -
|2.09
|17:00
|
Брентфорд – Борнмут
|- : -
|2.09
|17:00
|
Бернли – Тоттенхэм
|- : -
|2.09
|17:00
|
Челси – Нот. Форест
|- : -
|2.09
|17:00
|
Ман. Сити – Фулхэм
|- : -
|2.09
|19:30
|
Брайтон – Ньюкасл
|- : -
|3.09
|16:00
|
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
|- : -
|3.09
|16:00
|
Ливерпуль – Астон Вилла
|- : -
|3.09
|18:30
|
Арсенал – МЮ
|- : -