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Сегодня, 06:02

«Фулхэм» подписал Ивоби

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Фулхэм» на официальном сайте объявил о переходе из «Эвертона» полузащитника Алекса Ивоби. 27-летний игрок сборной Нигерии подписал пятилетний контракт с лондонским клубом.

«Я в восторге, мне просто не терпится начать. Очень рад продолжить свое путешествие здесь. Марко Силва рассказал мне об амбициях клуба, и я с ними согласен. Надеюсь, смогу что-то привнести в этот клуб», — отметил новичок.

В сезоне-2022/23 Ивоби сыграл в 41 матче во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 9 голевых передач.

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ФК Фулхэм
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 Ман. Сити 3 3 0 0 6-1 9
3
 Тоттенхэм 3 2 1 0 6-2 7
4
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
5
 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
6
 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
7
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
8
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
9
 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
10
 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
11
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
12
 Челси 3 1 1 1 5-4 4
13
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
14
 Ньюкасл 3 1 0 2 6-4 3
15
 Нот. Форест 3 1 0 2 5-6 3
16
 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
17
 Шеффилд Юн. 3 0 0 3 2-5 0
18
 Эвертон 3 0 0 3 0-6 0
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 2 0 0 2 1-6 0
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1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 1 : 2
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 - : -
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 - : -
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 - : -
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
3.09 16:00
Ливерпуль – Астон Вилла
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