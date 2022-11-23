Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала Роналду на два матча

23 ноября, 16:39
Футбольная ассоциация Англии дисквалифицировала форварда Криштиану Роналду на две игры из-за инцидента с мальчиком-аутистом в прошлом сезоне после матча АПЛ «Манчестр Юнайтед» — «Эвертон» (0:1).
После поражения от «Эвертона» в матче, который прошел 9 апреля, португалец не сумел сдержать негативные эмоции и по пути в раздевалку ударил по телефону снимавшего его 14-летнего болельщика, в результате чего гаджет упал на землю и разбился. Позже стало известно, что пострадавший мальчик имеет диагноз «аутизм».
После волны критики футболист постарался реабилитироваться и пригласил болельщика на домашний стадион «Манчестер Юнайтед», а также принес мальчику извинения в соцсетях.
Напомним, что 22 ноября «Манчестер Юнайтед» и 37-летний нападающий расторгли контракт по взаимному согласию сторон. В текущем сезоне Роналду сыграл 16 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.
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