Почеттино — о Палмере: «Он играет так, будто находится в «Челси» уже 10 лет»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино похвалил полузащитника команды Коула Палмера.

«Мы очень рады тому, как Палмер в нашем клубе. Он играет так, будто находится здесь уже десять лет. Он показывает свой характер, свою личность. Было бы некрасиво сказать, что я этого не ожидал, но если скажу, что ожидал, то солгу», — сказал Почеттино на пресс-конференции.

21-летний Палмер стал игроком «Челси» летом 2023 года. Он перешел из «Манчестер Сити». В текущем сезоне полузащитник сыграл за синих 8 матчей, забил 2 гола и отдал 2 результативные передачи.