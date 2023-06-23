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Сегодня, 07:17

Главный тренер «Фулхэма» Марко Силва может возглавить «Аль-Хиляль»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Аль-Хиляль» ведет переговоры с главным тренером «Фулхэма» Марко Силвой, сообщает iNews.

Как утверждает источник, клуб из Саудовской Аравии предложил 45-летнему португальцу контракт с высокой зарплатой. При этом лондонская команда хочет сохранить тренера и готова подписать с ним новый долгосрочный контракт.

Силва возглавляет «Фулхэм» с июля 2021 года, в сезоне-2022/23 «дачники» под его руководством заняли 10-е место в АПЛ.

Нынешний контракт португальца с лондонским клубом действует до конца июня 2024 года.

Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Фулхэм
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