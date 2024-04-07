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7 апреля, 23:02

Клопп — о ничьей с «Манчестер Юнайтед»: «Мы должны были выиграть, это очевидно»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп подвел итоги матча против «Манчестер Юнайтед» (2:2) в 32-м туре АПЛ.

«Мы должны были выиграть игру, это очевидно. Мы должны были забить больше голов уже в первом тайме. 1:0 — наименьшее, чего мы могли ожидать. У нас были отличные моменты до и после того, как они забили», — приводит слова Клоппа BBC.

«Ливерпуль» продлил серию без поражений в АПЛ до восьми матчей — 6 побед и 2 ничьих. Команда Клоппа набрала 71 очко и занимает второе место. Мерсисайдцы уступают лидеру АПЛ «Арсеналу» (71) по дополнительным показателям.

Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
Юрген Клопп
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