Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 11:41

Купер: «Челси» отзовет Сантоса из аренды? Так или иначе, он их игрок, а не «Ноттингема»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер прокомментировал новость о том, что «Челси» намерен отозвать полузащитника Андрея Сантоса.

«Конечно, все хотели бы, чтобы Андрей играл больше. Он действительно хорош, но среди игроков его возраста не так много тех, кто регулярно играет в АПЛ. Так или иначе, он игрок «Челси», а не наш», — приводит слова Купера инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее The Athletic сообщил, что «Челси» заплатит оговоренную в условиях аренды сумму за разрыв соглашения, а «Ноттингем» заплатит лондонцам штраф за неиспользование Сантоса в тот период, когда он не был травмирован.

19-летний бразилец летом 2023 года перешел к «лесникам» на правах аренды. За это время он сыграл за клуб 2 матча.

Источник: Фабрицио Романо
ФК Ноттингем Форест
ФК Челси
0
Читайте также
Форвард «Вашингтона» Овечкин не набирает очки в четырех матчах подряд
«Хорошо, что наши мужики в почете в США». Реакция на мнение босса UFC о «трусливых американцах» и менталитете россиян
На Камчатке водитель автомобиля врезался в колонну военных
На СВО погиб ставший известным благодаря клипу украинской группы «Грибы» Денис Степанов
Жители двух сел на Украине отказались сносить советские памятники
Убившую новорожденного ребенка в поезде МЦК мать осудили на три года
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» продолжают вести переговоры по Санчо

«Манчестер Сити» готов отдать Филлипса в аренду «Ньюкаслу»