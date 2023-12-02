Купер: «Челси» отзовет Сантоса из аренды? Так или иначе, он их игрок, а не «Ноттингема»

Главный тренер «Ноттингем Форест» Стив Купер прокомментировал новость о том, что «Челси» намерен отозвать полузащитника Андрея Сантоса.

«Конечно, все хотели бы, чтобы Андрей играл больше. Он действительно хорош, но среди игроков его возраста не так много тех, кто регулярно играет в АПЛ. Так или иначе, он игрок «Челси», а не наш», — приводит слова Купера инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее The Athletic сообщил, что «Челси» заплатит оговоренную в условиях аренды сумму за разрыв соглашения, а «Ноттингем» заплатит лондонцам штраф за неиспользование Сантоса в тот период, когда он не был травмирован.

19-летний бразилец летом 2023 года перешел к «лесникам» на правах аренды. За это время он сыграл за клуб 2 матча.