Главный тренер «Ньюкасла» Хау назвал сильные стороны «Борнмута»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау оценил игру команды с «Борнмутом» (1:1) в матче АПЛ.

«Жесткая игра. Обе команды были достойны друг друга. «Борнмут» очень энергичен, игроки атлетичны, и я думаю, что мы справлялись с ними вполне неплохо, за исключением некоторых моментов. Но результат, я считаю, справедлив», — цитирует Хау BBC Sport.

«Сороки» набрали 41 очко и пока остаются на четвертом месте в турнирной таблице. Команда сыграла вничью в четырех из последних пяти матчей.