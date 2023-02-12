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Сегодня, 08:47

Главный тренер «Ньюкасла» Хау назвал сильные стороны «Борнмута»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хау оценил игру команды с «Борнмутом» (1:1) в матче АПЛ.

«Жесткая игра. Обе команды были достойны друг друга. «Борнмут» очень энергичен, игроки атлетичны, и я думаю, что мы справлялись с ними вполне неплохо, за исключением некоторых моментов. Но результат, я считаю, справедлив», — цитирует Хау BBC Sport.

«Сороки» набрали 41 очко и пока остаются на четвертом месте в турнирной таблице. Команда сыграла вничью в четырех из последних пяти матчей.

«Борнмут» продолжает идти в зоне вылета: 18 очков и 19-е место.

ФК Борнмут
ФК Ньюкасл Юнайтед
Эдди Хау
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