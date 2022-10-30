Сегодня, 09:40
Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте прокомментировал победу над «Борнмутом» (3:2) в 14-м туре АПЛ.
К 57-й минуте «шпоры» уступила со счетом 0:2, затем команда сравняла, а на 90+2-й минуте Родриго Бентанкур забил победный гол.
«Было здорово видеть желание игроков и их реакцию. Они проявили спортивную злость — я увидел в глазах игроков желание выиграть матч. Сегодня было важно одержать победу. Думаю, мы показали крепкий характер. После проваленного первого тайма я сказал игрокам, что все зависит от нас. В итоге они не смирились с поражением, и мы заслужили победу, ведь мы создавали моменты», — приводит слова Конте BBC.
«Тоттенхэм» идет на третьем месте в таблице чемпионата Англии с 26 очками в 13 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования