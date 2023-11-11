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Сегодня, 22:08

Тен Хаг дисквалифицирован на один матч АПЛ из-за перебора карточек

Алина Савинова
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не сможет присутствовать на матче 13-го тура АПЛ с «Эвертоном». Специалист дисквалифицирован на одну игру из-за перебора карточек.

Тен Хаг получил желтую карточку в матче 12-го тура против «Лутона» (1:0) за споры с арбитром после назначения аута. Это предупреждение стало для 53-летнего нидерландского тренера третьим в текущем сезоне. Ранее он получал желтые карточки в играх против «Тоттенхэма» (0:2) и «Арсенала» (1:3).

Матч «Эвертон» — «МЮ» пройдет 26 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени. «Красные дьяволы» с 21 очком занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Эвертон
Эрик тен Хаг
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