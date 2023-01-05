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Сегодня, 23:06

Тренер «Челси» Поттер: «Не хочу оправдываться, но мы потеряли ключевых игроков из-за травм»

Виталий Косик
Корреспондент
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Главный тренер «Челси» Грэм Поттер прокомментировал состояние своего состава, который потерял ряд игроков из-за травм.

«Ситуация, в которую мы попали, была довольно экстремальной с точки зрения количества игр, которые мы провели в Лиге чемпионов, а затем у нас случились травмы ключевых игроков. В конце концов, вы пытаетесь найти решение: как вам заменить Риса Джеймса? Как вы замените Нголо Канте? Как вы замените Уэсли Фофана? Это ребята, которые являются ключевыми игроками для нас. Я не хочу оправдываться, но нам нужна стабильность, и мы работаем в этом направлении», — приводит слова Поттера BBC.

«Челси» занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 25 очков за 16 туров.

ФК Челси
Грэм Поттер
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