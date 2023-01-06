Гвардиола: «Во втором тайме мы были лучше «Челси» в каждом аспекте»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал победу над «Челси» (1:0) в матче 19-го тура чемпионата Англии.

«В первом тайме мы играли не очень хорошо. Первый тайм был неряшливым, медленным и без ритма. Во втором тайме мы были лучше в каждом аспекте. Для нас это важный результат. Три очка, безусловно, важны. Игроки это знают, мы долгое время были на вершине. Хотя у нас еще есть впереди кубковые матчи, а затем «Олд Траффорд». Во всех играх важны победы», — цитирует BBC Гвардиолу.

«Манчестер Сити» набрал 39 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ. «Челси» располагается на 10-й строчке, имея 25 очков.