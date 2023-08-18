Гвардиола — о календаре «Манчестер Сити»: «Сейчас у нас большая проблема»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о календаре команды в АПЛ.

«Сейчас у нас большая проблема. Не только с этой игрой, но и в целом. Каждый менеджер сказал бы то же самое на моем месте.

В Греции мы ложились спать в 4 утра, а после играли в 10 вечера. Прибытие, восстановление при температуре 35 или 40 градусов в Греции. Мы вернулись, приехали поздно, а потом у нас завтрашняя игра. Сегодня мы не можем тренироваться, потому что у нас нет времени", — приводит слова Гвардиолы Goal.

«Манчестер Сити» 17 августа обыграл «Севилью» в Суперкубке УЕФА (1:1, пенальти 5:4). 19 августа «горожане» на своем поле сыграют с «Ньюкаслом» во 2-м туре АПЛ.