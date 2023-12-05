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Сегодня, 17:11

Гвардиола: «У меня ощущение, что «Манчестер Сити» выиграет АПЛ в этом году»

Руслан Минаев
Хосеп Гвардиола.
Фото Reuters
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Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что «горожане» в этом сезоне выиграют чемпионат Англии.

По словам испанского специалиста, команда не допускает много моментов в свои ворота, несмотря на то что пропускает много голов.

«Если вы спросите меня, то, учитывая то, как мы сыграли против «Ливерпуля» и «Тоттенхэма», у меня ощущение, что мы выиграем премьер-лигу. Но это всегда сложно», — цитирует Гвардиолу The Straits Times.

«Ман Сити» в этом сезоне набрал 30 очков и занимает третье место в таблице АПЛ. На втором месте идет «Ливерпуль» (31), лидирует — «Арсенал» (33).

Команда Хосепа Гвардиолы идет на серии из трех ничьих в чемпионате.

Хосеп Гвардиола
ФК Манчестер Сити
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