Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Таблица переходов
Премьер-лига
Чемпионшип
Кубок Англии
Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 20:28

Гвардиола: «Рано или поздно «Челси» будет бороться за титул, в этом нет никаких сомнений»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями в преддверии матча 12-го тура АПЛ с «Челси». По его мнению, это будет одна из самых сложных игр для его команды в текущем сезоне.

«Челси» становится лучше, каждому тренеру нужно время. Это одна из сильнейших команд, в этом нет никаких сомнений. Они живы, агрессивны, у них хорошая игра, и матч с ними — это одна из самых сложных встреч для нас в этом сезоне. Но в то же время мы отправляемся к ним с оптимизмом, что было видно по настроению команды во время тренировок. Мы сейчас лидируем в таблице, и нам нужно сохранить это. Но рано или поздно «Челси» будет бороться за титул, в этом нет никаких сомнений», — приводит Sky Sports слова Гвардиолы.

Матч между командами пройдет 12 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 27 очков за 11 матчей. «Челси» с 15 очками располагается на 10-й строчке.

Источник: https://www.skysports.com/football/news/11661/13004798/chelsea-vs-man-city-mauricio-pochettino-and-pep-guardiola-preview-super-sunday-clash-live-on-sky-sports
Хосеп Гвардиола
Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Челси
0
Читайте также
Салах признан лучшим игроком АПЛ в октябре
Кучеров станет лучшим бомбардиром, Овечкин не забьет даже 30 голов? Чего ждать от российских звезд НХЛ
Командир роты группировки «Днепр» рассказал о бое с морпехами ВСУ на левом берегу
Российские военные поразили склад боеприпасов ВСУ в Киевской области
Индексация выплат: кому повысят пенсии с 1 ноября
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Арсенал» в меньшинстве удержал победу над «Бернли»

Постекоглу — о поражении от «Вулверхэмптона»: «В конце матче у «Тоттенхэма» не осталось сил»