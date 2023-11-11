Гвардиола: «Рано или поздно «Челси» будет бороться за титул, в этом нет никаких сомнений»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мыслями в преддверии матча 12-го тура АПЛ с «Челси». По его мнению, это будет одна из самых сложных игр для его команды в текущем сезоне.

«Челси» становится лучше, каждому тренеру нужно время. Это одна из сильнейших команд, в этом нет никаких сомнений. Они живы, агрессивны, у них хорошая игра, и матч с ними — это одна из самых сложных встреч для нас в этом сезоне. Но в то же время мы отправляемся к ним с оптимизмом, что было видно по настроению команды во время тренировок. Мы сейчас лидируем в таблице, и нам нужно сохранить это. Но рано или поздно «Челси» будет бороться за титул, в этом нет никаких сомнений», — приводит Sky Sports слова Гвардиолы.

Матч между командами пройдет 12 ноября и начнется в 19.30 по московскому времени.

На данный момент «Манчестер Сити» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, набрав 27 очков за 11 матчей. «Челси» с 15 очками располагается на 10-й строчке.