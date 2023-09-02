Холанн набрал 50 результативных действий в АПЛ за рекордные 39 матчей

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлин Холанн установил очередное достижение.

Как информирует Opta, 23-летний норвежец достиг отметки в 50 (41+9) результативных действий в чемпионате Англии всего за 39 матчей — это рекорд АПЛ.

Холанн превзошел достижение Энди Коула, который набрал 50 баллов по системе гол+пас в 43 матчах.