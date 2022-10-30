Канте готов уйти из «Челси» летом свободным агентом

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Полузащитник «Челси» Н'Голо Канте готов покинуть лондонский клуб, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Действующий контракт связывает 31-летнего Канте с «Челси» до конца сезона 2022/2023. Лондонцы рассчитывают сохранить хавбека, но переговоры проходят непросто.
Ранее стало известно, что Канте пропустит 4 месяца из-за травмы подколенного сухожилия.
Хавбек принял участие в первых двух турах чемпионата Англии-2022/23 и не отличился результативными действиями. 31-летний француз не появлялся на поле с 14 августа.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования