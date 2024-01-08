Конате надеется, что «Ливерпуль» выиграет в этом сезоне больше двух трофеев

Защитник Ибраима Конате надеется, что «Ливерпуль» выиграет в этом сезоне больше двух трофеев.

«Конечно, я доволен тем, как складывается для нас сезон. Тяжело играть много матчей, но нам это нравится. Так же было два года назад, когда мы выиграли два кубка. Надеюсь, в этом сезоне мы выиграем еще больше трофеев», — сказал игрок после победы над «Арсеналом».

7 января «Ливерпуль» на выезде обыграл «Арсенал» в матче 3-го раунда Кубка Англии — 2:0.

«Ливерпуль» вышел в 1/16 финала. Соперник команды Юргена Клоппа определится после жеребьевки, которая пройдет 8 января.