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Сегодня, 11:06

Конате надеется, что «Ливерпуль» выиграет в этом сезоне больше двух трофеев

Виктория Кравченко
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Защитник Ибраима Конате надеется, что «Ливерпуль» выиграет в этом сезоне больше двух трофеев.

«Конечно, я доволен тем, как складывается для нас сезон. Тяжело играть много матчей, но нам это нравится. Так же было два года назад, когда мы выиграли два кубка. Надеюсь, в этом сезоне мы выиграем еще больше трофеев», — сказал игрок после победы над «Арсеналом».

7 января «Ливерпуль» на выезде обыграл «Арсенал» в матче 3-го раунда Кубка Англии — 2:0.

«Ливерпуль» вышел в 1/16 финала. Соперник команды Юргена Клоппа определится после жеребьевки, которая пройдет 8 января.

ФК Ливерпуль
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