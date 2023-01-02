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Сегодня, 08:24

«Лестер» подпишет полузащитника сборной Марокко Унаи, если из команды уйдет Тилеманс

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Лестер» проявляет интерес к полузащитнику сборной Марокко и «Анже» Аззедину Унаи, сообщает Daily Express.

Как утверждает источник, английский клуб собирается подписать 22-летнего марокканца в случае, если бельгиец Юри Тилеманс, чей контракт действует до конца сезона-2022/23, уйдет из команды.

В сезоне-2022/23 Унаи принял участие в 14 матчах «Анже» и не отличился результативными действиями. На ЧМ-2022 футболист сыграл во всех 7 встречах сборной Марокко и занял с командой четвертое место по итогам турнира.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Унаи в 15 миллионов евро.

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Сборная Марокко по футболу
ФК Анже
ФК Лестер
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