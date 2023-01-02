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Сегодня, 08:23

Александер-Арнольд: «Нуньес — отличный игрок, голы придут»

Мария Гусева
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд оценил игру нападающего Дарвина Нуньеса.

«Дарвин был особенным с тех пор, как он перешел в команду. Люди будут судить его по голам, это часть работы нападающего, но я думаю, что он может продолжать уходить с поля с высоко поднятой головой, ведь он всегда отлично справляется со своей задачей. Я уверен, что голы придут, это вопрос времени. Он фантастический парень и отличный игрок», — цитирует Sport Italia Александер-Арнольда.

Нуньес перешел в «Ливерпуль» летом 2022 года. Срок действующего контракта 23-летнего уругвайца с клубом рассчитан до 30 июня 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 70 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Нуньес провел за «Ливерпуль» 21 матч во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 3 результативные передачи.

Футбол
ФК Ливерпуль
Дарвин Нуньес
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