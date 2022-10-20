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Сегодня, 16:43

Линекер — об отставке Лиз Трасс: «Кажется, мы остались совсем без плана»

Алина Савинова

Бывший нападающий сборной Англии Гари Линекер отреагировал на новость об отставке Лиз Трасс с поста премьер-министра Великобритании.

«Еще один премьер ушел в отставку. Можете в это поверить? Кажется, мы остались совсем без плана. В каком же мы тупике», — написал Линекер в социальных сетях.

Сегодня, 20 октября, Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании. 6 сентября она сменила в этой должности Бориса Джонсона. Ее пребывание на посту премьера стало самым коротким в истории Великобритании.

Гари Линекер
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