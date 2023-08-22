«Ливерпуль» намерен обжаловать дисквалификацию Мак Аллистера

«Ливерпуль» намерен обжаловать дисквалификацию полузащитника Алексиса Мак Аллистера, который был удален в матче второго тура АПЛ с «Борнмутом» (3:1), сообщает The Athletic.

По информации источника, если апелляцию клуба удовлетворят, то аргентинец сможет принять участие уже в следующем туре АПЛ в игре с «Ньюкаслом». В противном случае, полузащитнику придется пропустить три матча: с «Ньюкаслом», «Астон Виллой» и «Вулверхэмптоном».

Мак Аллистера был удален на 58-й минуте за стык с полузащитником «Борнмута» Райаном Кристи.

24-летний аргентинец присоединился к «Ливерпулю» в июле 2023 года и провел за английский клуб два матча.