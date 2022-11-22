«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Криштиану Роналду

«Манчестер Юнайтед» объявил, что нападающий Криштиану Роналду покинет команду. Английский клуб расторг контракт с 37-летним португальцем.

«Клуб благодарит футболиста за его неоценимый вклад в результаты команды и желает ему и его семье всего наилучшего в будущем. Все в клубе сосредоточены на том, чтобы продолжать развитие под руководством Эрика тен Хага», — говорится в заявлении на официальном сайте «МЮ».

Криштиану выступил с заявлением после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед»

18 ноября стало известно, что «Манчестер Юнайтед» начал процесс по расторжению контракта с Роналду без выплаты компенсации после скандального интервью нападающего Пирсу Моргану. В большом разговоре с журналистом игрок раскритиковал главного тренера манкунианцев Эрика тен Хага, других сотрудников и игроков, а также сам клуб.

В текущем сезоне 37-летний португалец сыграл 16 матчей за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, забил три гола и отдал две результативные передачи.