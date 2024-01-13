«Ливерпуль» продлит контракт с Салахом

Руководство «Ливерпуля» продолжает переговоры с нападающим Мохамедом Салахом по поводу подписания нового контракта.

По информации журналиста Франсуа Плато, стороны практически согласовали детали сделки. В данный момент игрок находится в расположении сборной Египта и готовится к старту Кубка Африки.

Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Салах играет за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В этом сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, забив 18 голов и сделав 98 результативных передач.