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Сегодня, 04:33

«Ливерпуль» продлит контракт с Салахом

Евгений Козинов
Корреспондент
Мохамед Салах.
Фото Reuters
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Руководство «Ливерпуля» продолжает переговоры с нападающим Мохамедом Салахом по поводу подписания нового контракта.

По информации журналиста Франсуа Плато, стороны практически согласовали детали сделки. В данный момент игрок находится в расположении сборной Египта и готовится к старту Кубка Африки.

Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 65 миллионов евро.

Салах играет за «Ливерпуль» с лета 2017 года. В этом сезоне он провел 27 матчей во всех турнирах, забив 18 голов и сделав 98 результативных передач.

Мохамед Салах
Футбол
ФК Ливерпуль
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