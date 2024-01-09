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Сегодня, 13:15

«Ливерпуль»: расписание матчей в январе 2024 и где смотреть трансляции

Опубликовано расписание «Ливерпуля» на январь 2024 года
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мохамед Салах (ФК «Ливерпуль»).
Фото Reuters
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После паузы в чемпионате Англии «Ливерпуль» первый матч проведет на выезде в рамках 21 тура АПЛ. В январе команда сыграет пять матчей в премьер лиге, Кубке Англии и Кубке лиги. «СЭ» публикует расписание игр красных на январь. Время начала — московское.

Расписание «Ливерпуля» на январь 2024:

10 января. 23.00. «Ливерпуль» — «Фулхэм» (Кубок лиги)

21 января. 19.30. «Борнмут» — «Ливерпуль» (АПЛ)

24 января. 23.00. «Фулхэм» — «Ливерпуль» (Кубок лиги)

27 января. 18.00. «Ливерпуль» — «Норвич сити» / «Бристоль Роверс» (Кубок Англии)

31 января. 23.15. «Ливерпуль» — «Челси» (АПЛ)

В России официальной трансляции чемпионата Англии и Кубка страны нет. Смотреть бесплатно в прямом эфире игры можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Полный календарь и результаты игр «Ливерпуля» в актуальном виде на сезон 2023 / 2024 доступны на странице команды на сайте «СЭ».

Футбол
ФК Ливерпуль
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