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Сегодня, 21:28

«Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» сыграли вничью в матче с шестью голами

Игнат Заздравин
Корреспондент
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм».
Фото Reuters
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«Манчестер Сити» на своем поле сыграл вничью с «Тоттенхэмом» в матче 14-го тура АПЛ — 3:3.

Лондонцы уступали до 90-й минуты, но сумели отыграться благодаря голу Деяна Кулушевски. Еще по одному мячу за гостей забили Сон Хын Мин (6-я минута) и Джованни Ло Чельсо (69-я).

За «горожан» отличились Фил Фоден (31-я минута) и Джек Грилиш (81-я). Еще один мяч в свои ворота отправил Сон (9-я).

«Манчестер Сити» (30 очков) по итогам тура опустился на третье место в АПЛ. «Тоттенхэм» (27 очков) поднялся на пятую строчку в турнирной таблице.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
03 дек, 19:30. Etihad Stadium (Манчестер)
Манчестер Сити
3:3
Тоттенхэм Хотспур

Футбол
ФК Манчестер Сити
ФК Тоттенхэм Хотспур
2
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