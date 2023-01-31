«Манчестер Юнайтед» и «Челси» претендуют на полузащитника «Баварии» Забитцера

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Полузащитник «Баварии» Марсель Забитцер находится в сфере интересов «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Оба английских клуба уже направили запрос мюнхенцам относительно возможного трансфера игрока, сообщает журналист Флориан Плеттенберг.
Забитцер перешел в «Баварию» летом 2021 года из «Лейпцига». Срок его действующего контракта с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего хавбека в 20 миллионов евро.
В текущем сезоне Забитцер отметился 1 голом и 1 результативной передачей в 24 матчах за «Баварию» во всех турнирах.
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