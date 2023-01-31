Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эриксен выбыл на 3 месяца из-за травмы

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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кристиан Эриксен выбыл из строя из-за травмы, сообщает пресс-служба клуба.
По предварительной информации, 30-летний датчанин будет отсутствовать до конца апреля — начала мая.
Травму лодыжки Эриксену нанес нападающий «Рединга» Энди Кэролл в матче 1/16 финала Кубка Англии. Победу со счетом 3:1 в этой встрече одержали «красные дьяволы».
В сезоне-2022/23 Эриксен провел за «Манчестер Юнайтед» 31 матч во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 9 результативных передач.
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Основные источники исследования