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Сегодня, 16:15

«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: смотреть трансляцию матча АПЛ онлайн

«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» в чемпионате Англии 7 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Мохамед Салах (ФК «Ливерпуль»).
Фото Global Look Press
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«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Ливерпулем» в 32-м туре чемпионата Англии в воскресенье, 7 апреля. Матч пройдет на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Стартовый свисток прозвучит в 17.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В России официальной трансляции матчей АПЛ нет. Бесплатно в прямом эфире игру можно посмотреть в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте».

По итогам 31 тура премьер-лиги команда Эрика тен Хага набрала 48 очков и занимает шестое место в турнирной таблице. Лондонский клуб с 31 очком располагается на 10-м месте. Клуб из Ливерпуля набрал 70 очков и располагается на второй строчке чемпионата Англии.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур
07 апр, 17:30. Old Trafford (Манчестер)
Ман. Юнайтед
Ливерпуль

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Футбол
ФК Ливерпуль
ФК Манчестер Юнайтед
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