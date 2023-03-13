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Артета: «100 побед с «Арсеналом» в качестве тренера — это здорово. Но это не титул»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета прокомментировал достижение отметки в 100 побед с «канонирами» в качестве тренера.

«100 побед — это здорово. Мы должны продолжать в том же духе, я рад этому, но, к сожалению, это не титул, так что нам еще многое предстоит улучшить! Дойти до такой отметки — невероятно, и это означает, что у нас в клубе много людей, которые делают правильные вещи. В команде много игроков, которые вносят огромный вклад. И поддержка болельщиков, которая у нас есть, на мой взгляд, абсолютно преобразила эту команду, наполнив ее энергией, поэтому я очень счастлив», — приводит слова Артеты Goal.

12 марта «Арсенал» обыграл «Фулхэм» (3:0) в 27-м туре АПЛ. Артета одержал 100 побед в качестве главного тренера команды в 168 матчах, а его процент выигранных встреч — 59,5 — самый высокий среди всех тренеров в истории клуба.

Источник: Goal
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
Микель Артета
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