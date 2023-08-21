«Манчестер Юнайтед» объявил об уходе Гринвуда

«Манчестер Юнайтед» выступил с заявлением о будущем вингера Мейсона Гринвуда.

В клубе завершили внутреннее расследование обвинений в адрес игрока.

«Все участники, включая Мейсона, признают трудности, связанные с возобновлением его карьеры в «Манчестер Юнайтед». Поэтому было достигнуто взаимное согласие, что для него было бы наиболее уместно сделать это вне «Олд Траффорд», и теперь мы будем работать с Мейсоном для достижения этого результата», — сказано в заявлении клуба.

В последний раз 21-летний футболист выходил на поле в начале 2022 года — в январе он был задержан по обвинению в изнасиловании и применении насилия в адрес девушки. В феврале 2023 года стало известно, что полиция Большого Манчестера закрыла дело об обвинении Гринвуда.

В июле у форварда и девушки Хэрриет Робсон, обвинившей его в изнасиловании, родился ребенок.