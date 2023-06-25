«Астон Вилла» заинтересована в защитнике «Вильярреала» Торресе

«Астон Вилла» претендует на защитника «Вильярреала» Пау Торреса, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, главный тренер английской команды Унаи Эмери хочет видеть в своей команде 26-летнего испанца. Специалист знаком с футболистом по работе в «Вильярреале» в период с июля 2020 года по октябрь 2022 года.

В сезоне-2022/23 Торрес забил 1 гол в 39 матчах, портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 45 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что защитником интересуется «Ювентус».