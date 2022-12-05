Marca: Роналду с 1 января станет игроком «Аль-Насра»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду с 1 января станет игроком «Аль-Насра». Стороны достигли соглашения, сообщает Marca.

По информации издания, контракт подписан на 2,5 сезона. Роналду будет получать в Саудовской Аравии около 200 миллионов евро в год.

37-летний португальский нападающий покинул «Манчестер Юнайтед» после скандального интервью, где раскритиковал главного тренера «красных дьяволов» Эрика тен Хага.

Ранее Роналду выступал за «Спортинг», «Реал», «Ювентус». Он является лучшим бомбардиром за всю историю мадридского клуба (450 голов).

Вместе со сборной Португалии форвард сыграет в 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Швейцарии завтра, 6 декабря, начало — 22.00 (мск).