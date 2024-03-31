Маунт прокомментировал свой дебютный гол за «Манчестер Юнайтед»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Мейсон Маунт рассказал о своих эмоциях после дебютного гола за команду.

25-летний англичанин отличился в матче против «Брентфорда» (1:1) в 30-м туре РПЛ. Маунт открыл счет на 90+6-й минуте, но манкунианцы упустили победу три минуты спустя.

«Смешанные чувства, но я с гордостью отмечаю свой первый гол в этом клубе! Продолжим работать над завершением сезона на высоком уровне. Спасибо за поддержку», — написал Маунт в соцсетях.

В текущем сезоне Маунт провел 14 матчей за во всех турнирах, забил один гол и сделал одну результативную передачу. Прошлым летом «Манчестер Юнайтед» заплатил за него «Челси» около 65 миллионов евро.