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Сегодня, 14:48

Нападающий «Борнмута» Соланке признан лучшим футболистом декабря в АПЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Доминик Соланке.
Фото Reuters
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Нападающий «Борнмута» Доминик Соланке признан лучшим футболистом декабря в АПЛ.

В прошлом месяце форвард забил 6 голов в шести матчах чемпионата Англии.

Соланке стал первым футболистом в истории «Борнмута», который получил награду лучшему игроку месяца в АПЛ.

На звание лучшего футболиста декабря в АПЛ помимо Соланке претендовали его одноклубник Маркос Сенеси, а также Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль»), Матеус Кунья («Вулверхэмптон»), Мохаммед Кудус («Вест Хэм»), Майкл Олисе («Кристал Пэлас»), Коул Палмер («Челси») и Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).

Футбол
ФК Борнмут
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