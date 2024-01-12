Нападающий «Борнмута» Соланке признан лучшим футболистом декабря в АПЛ

Нападающий «Борнмута» Доминик Соланке признан лучшим футболистом декабря в АПЛ.

В прошлом месяце форвард забил 6 голов в шести матчах чемпионата Англии.

Соланке стал первым футболистом в истории «Борнмута», который получил награду лучшему игроку месяца в АПЛ.

На звание лучшего футболиста декабря в АПЛ помимо Соланке претендовали его одноклубник Маркос Сенеси, а также Трент Александр-Арнолд («Ливерпуль»), Матеус Кунья («Вулверхэмптон»), Мохаммед Кудус («Вест Хэм»), Майкл Олисе («Кристал Пэлас»), Коул Палмер («Челси») и Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).